Журова — об отъезде легионеров: настал момент для саморазвития в футболе

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала отъезд легионеров из команд Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас есть момент для саморазвития в футболе. Если у молодёжи появится больше шансов в связи с отбытием части легионеров, ребята поверят в свои силы. Возможно, будут лучше стараться», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

По её словам, если легионер делится своим опытом и мастерством, помогает улучшить результаты, то он считается хорошим иностранным игроком.

«Надо максимально выжать из них всё, потому что получают они хорошие деньги. Но не стоит забывать, что не все такие», — добавила Журова.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

Ранее Журова прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в организации Союза биатлонистов России (СБР).