Журова — об отъезде легионеров: настал момент для саморазвития в футболе
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Сейчас есть момент для саморазвития в футболе. Если у молодёжи появится больше шансов в связи с отбытием части легионеров, ребята поверят в свои силы. Возможно, будут лучше стараться», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».
По её словам, если легионер делится своим опытом и мастерством, помогает улучшить результаты, то он считается хорошим иностранным игроком.
«Надо максимально выжать из них всё, потому что получают они хорошие деньги. Но не стоит забывать, что не все такие», — добавила Журова.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.
Ранее Журова прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) приостановить членство в организации Союза биатлонистов России (СБР).