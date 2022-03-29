«Локомотив» поедет на матч РПЛ с «Ростовом» на поезде

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В московском «Локомотиве» рассказали, как команда будет добираться из столицы до Ростова-на-Дону на матч 24-го тура чемпионата России по футболу.
«Локомотив» поедет на матч РПЛ с «Ростовом» на поезде

«Локомотив» планирует добираться на игру с «Ростовом» поездом. После матча команда вернётся в Москву этим же видом транспорта», — сообщает «РБ Спорт».

Встреча «Ростов» — «Локомотив» состоится 10 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.

«Локомотив» (34 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ростов» (22) — на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Напомним, что Росавиация временно приостановила работу аэропорта в Ростове-на-Дону, Краснодаре и в некоторых других городах.

Ранее сообщалось, что «Динамо» выбрало комбинированный маршрут на матч РПЛ с «Краснодаром».

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