«Локомотив» поедет на матч РПЛ с «Ростовом» на поезде
«Локомотив» планирует добираться на игру с «Ростовом» поездом. После матча команда вернётся в Москву этим же видом транспорта», — сообщает «РБ Спорт».
Встреча «Ростов» — «Локомотив» состоится 10 апреля. Начало игры — в 19:30 мск.
«Локомотив» (34 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ростов» (22) — на 12-й строчке. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).
Напомним, что Росавиация временно приостановила работу аэропорта в Ростове-на-Дону, Краснодаре и в некоторых других городах.
Ранее сообщалось, что «Динамо» выбрало комбинированный маршрут на матч РПЛ с «Краснодаром».