«Динамо» выбрало комбинированный маршрут на матч РПЛ с «Краснодаром»

В московском «Динамо» рассказали, как команда будет добираться на матч 23-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«В связи с непростой общей ситуацией в южных регионах России на игру с «Краснодаром» мы отправимся комбинированным маршрутом: перелёт до Ставрополя, далее автобусом», — говорится в сообщении пресс-службы столичного клуба.

Встреча «Краснодар» — «Динамо» состоится 3 апреля. Игра начнётся в 14:00 мск.

Напомним, что Росавиация временно приостановила работу аэропорта в Краснодаре и в некоторых других городах.

«Динамо» (43 очка) занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» (36) располагается на пятой позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Динамо» не испытывает финансовых сложностей.