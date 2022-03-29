Колосков шокирован суммами выплат футбольным агентам в России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об отчёте по выплатам агентам и посредникам со стороны российских клубов в 2021 году.

«Цифра в миллиард рублей для агентов шокирует. Плохо то, что им реально платят много, нет регулирующих документов и среди посредников абсолютно непонятные люди. В моём понимании, нужен чёткий и жёсткий регламент, который будет курировать этот вопрос», — цитирует Колоскова РИА Новости.

По его словам, сейчас клубы платят, сколько считают нужным. Он подчеркнул, что порядок наступит только после введения чётких регламентирующих документов.

Больше всех заплатил московский «Спартак» — более €2,6 млн и более 385 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) представил данные о том, какую сумму вознаграждений отечественные клубы выплатили посредникам за 2021 год.

