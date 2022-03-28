Тарпищев рассказал о шансах Медведева выступить на Кубке Кремля

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о шансах второй ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева сыграть на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в 2022 году.
Тарпищев рассказал о шансах Медведева выступить на Кубке Кремля
  • Gettyimages.ru
  • © TPN

«Можем ли рассчитывать на то, что на турнире сыграет Медведев и остальные? Предварительно да, мы обсуждали. Теперь надо средства искать и базу», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Он также заявил, что Кубок Кремля в 2022 году состоится, несмотря на исключение из календаря Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Напомним, что в 2021 году в Кубке Кремля в мужском одиночном разряде победу одержал российский теннисист Аслан Карацев, одолев в финале хорвата Марина Чилича. В женском одиночном разряде победила эстонка Анетт Контавейт, обыгравшая в финале россиянку Екатерину Александрову.

Ранее Медведев обыграл Маррея и вышел в третий круг теннисного «Мастерса» в Майами.

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