Автогонщик Леонтьев установил рекорды на фестивале «Дни скорости на льду Байкала»

На озере Байкал продолжаются десятые традиционные ежегодные автомобильные соревнования «Дни скорости на льду Байкала».

Большую программу различных рекордов провёл на льду Байкала грузовик Ford F-MAX. Пилотировал грузовик многократный рекордсмен России Андрей Леонтьев. Он улучшил прошлогодние достижения на дистанции 1 км с хода — средняя скорость превысила 135 км/ч, а максимальная достигла 140 км/ч.

Мария Мельникова провела рекордные попытки на дизельном автомобиле Jaguar E-Pace, также обутом в шины отечественного бренда Cordiant. В попытке с хода Мария превысила скорость 198 км/ч, а максимальная составила 202 км/ч.

Цель турнира — установление новых официальных рекордов скорости по регламентам Международной автомобильной федерации и тестирование инновационных систем пассивной безопасности, зимних шин и транспортных природоохранных технологий.

В соревновании принимают участие 17 пилотов и 14 автомобилей. Заезды проходят на сертифицированной трассе длиной 12 880 м.

Ранее сообщалось, что автогонщица Леонтьева показала результат 130 км/ч в пике на фестивале «Дни скорости на льду Байкала».