Автогонщик Леонтьев установил рекорды на фестивале «Дни скорости на льду Байкала»

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На озере Байкал продолжаются десятые традиционные ежегодные автомобильные соревнования «Дни скорости на льду Байкала».
Автогонщик Леонтьев установил рекорды на фестивале «Дни скорости на льду Байкала»
  • © «Дни скорости на льду Байкала»

Большую программу различных рекордов провёл на льду Байкала грузовик Ford F-MAX. Пилотировал грузовик многократный рекордсмен России Андрей Леонтьев. Он улучшил прошлогодние достижения на дистанции 1 км с хода — средняя скорость превысила 135 км/ч, а максимальная достигла 140 км/ч.

Мария Мельникова провела рекордные попытки на дизельном автомобиле Jaguar E-Pace, также обутом в шины отечественного бренда Cordiant. В попытке с хода Мария превысила скорость 198 км/ч, а максимальная составила 202 км/ч.

Цель турнира — установление новых официальных рекордов скорости по регламентам Международной автомобильной федерации и тестирование инновационных систем пассивной безопасности, зимних шин и транспортных природоохранных технологий.

В соревновании принимают участие 17 пилотов и 14 автомобилей. Заезды проходят на сертифицированной трассе длиной 12 880 м.

Ранее сообщалось, что автогонщица Леонтьева показала результат 130 км/ч в пике на фестивале «Дни скорости на льду Байкала».

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