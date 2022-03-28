Великова о словах Щербаковой: это не просто эмоции, она всего достигла

Российский тренер по фигурному катанию Людмила Великова отреагировала на слова олимпийской чемпионки Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры.

«В фигурном катании Аня всего достигла. Что ей дальше делать? Неизвестно, когда нам вновь разрешат выступать на международных соревнованиях. Не думаю, что это просто эмоции», — цитирует Великову «РБ Спорт».

27 марта на пресс-конференции Кубка Первого канала Щербакова не исключила, что может завершить карьеру по окончании сезона-2021/22.

Фигуристка выступает во взрослых соревнованиях третий сезон. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, двукратной серебряной призёркой чемпионатов Европы и финала Гран-при сезона-2019/20. Анна трижды подряд побеждала на национальном первенстве, а также в составе сборной России выиграла командный чемпионат мира 2021 года.

Ранее Роднина прокомментировала слова Анны Щербаковой о возможном завершении карьеры после этого сезона.