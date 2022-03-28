Вяльбе: жаль Валиеву, которая попала в мясорубку на ОИ-2022

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию, в которой оказалась российская фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине.

«Мы на Олимпиаде всегда стараемся следить за своими коллегами. Поддерживаем друг друга, поздравляем. Я видела прокаты девочек», — цитирует Вяльбе Sport24.

Вяльбе также добавила, что ситуация с допингом Валиевой является шоковой в фигурном катании.

«Ситуация с Камилой Валиевой — шоковая. Тем более в фигурном катании. Не укладывается в голове. Жаль этого ребёнка, который попал в эту мясорубку», — добавила Вяльбе.

Напомним, что инцидент произошёл на Олимпиаде 2022 года в Пекине: в допинг-пробе, которую взяли у 15-летней спортсменки в декабре, нашли запрещённое вещество. В командном турнире сборная России, в состав которой входила Валиева, выиграла золотые медали. В личных соревнованиях фигуристка стала лишь четвёртой.

Ранее Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.