Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

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Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам
  • РИА Новости

Трёхкратный чемпион зимней Олимпиады 2022 года в Пекине преодолел дистанцию 30 км за 1 час 14 минут 59,4 секунды.

Второе место занял Илья Семиков (+20,6 секунды), третье — Станислав Волженцев (+21,0).

25-летний Большунов завоевал десятую золотую медаль чемпионатов России.

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) надеются на возвращение Большунова к международным соревнованиям.

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км. Также он выиграл серебро в «разделке» на 15 км и в командном спринте.

FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Наталья Непряева завоевала золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

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