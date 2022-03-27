Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам
- РИА Новости
Трёхкратный чемпион зимней Олимпиады 2022 года в Пекине преодолел дистанцию 30 км за 1 час 14 минут 59,4 секунды.
Второе место занял Илья Семиков (+20,6 секунды), третье — Станислав Волженцев (+21,0).
25-летний Большунов завоевал десятую золотую медаль чемпионатов России.
В Международной федерации лыжного спорта (FIS) надеются на возвращение Большунова к международным соревнованиям.
Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км. Также он выиграл серебро в «разделке» на 15 км и в командном спринте.
FIS отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Наталья Непряева завоевала золотую медаль в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.