Леклер показал лучшее время по итогам третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии

Короткая ссылка
Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер показал лучшее время в третьей свободной практике на втором в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии.
Леклер показал лучшее время по итогам третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии
  • AP

Гонщик проехал свой лучший круг за 1 минуту 29,735 секунды.

Второй результат показал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,033), а тройку замкнул его напарник мексиканец Серхио Перес из Ferrari (+0,098).

Квалификация Гран-при Саудовской Аравии состоится 26 марта в Джидде, а сама гонка — 27 марта.

Ранее сообщалось, что этап «Формулы-1» в Саудовской Аравии состоится, несмотря на ракетный удар по Джидде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить