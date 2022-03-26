Леклер показал лучшее время по итогам третьей тренировки Гран-при Саудовской Аравии

Пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер показал лучшее время в третьей свободной практике на втором в сезоне этапе «Формулы-1» — Гран-при Саудовской Аравии.

Гонщик проехал свой лучший круг за 1 минуту 29,735 секунды.

Второй результат показал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,033), а тройку замкнул его напарник мексиканец Серхио Перес из Ferrari (+0,098).

Квалификация Гран-при Саудовской Аравии состоится 26 марта в Джидде, а сама гонка — 27 марта.

Ранее сообщалось, что этап «Формулы-1» в Саудовской Аравии состоится, несмотря на ракетный удар по Джидде.