Большунов заявил, что не обижается на спонсоров, которые расторгли контракты с ним

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов отреагировал на то, что спонсоры отказались от сотрудничества с ним на фоне санкций в отношении российских спортсменов.
Большунов заявил, что не обижается на спонсоров, которые расторгли контракты с ним
  • РИА Новости

«Rossignol для меня — это та команда, которая помогала и делала для меня всё, чтобы лыжи у меня были самые лучшие. И даже сейчас, когда они объявили о приостановке отношений, я не обижаюсь», — цитирует Большунова  «Чемпионат».

При этом он отметил, что лыжи будут, если россиян снова допустят на международные турниры. По мнению спортсмена, на чемпионате России можно выступать на каких угодно лыжах. Он добавил, что это, наоборот, удобно для тренировок.

Напомним, что компания связалась с Большуновым после того, как он опубликовал фотографию в Instagram в форме СССР. В Rossignol заявили, что не поддерживают этот пост и прекращают сотрудничество с россиянами.

Ранее Терентьев выиграл спринт на чемпионате России, Большунов — второй.

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