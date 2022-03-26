Чесноков: во втором сете Рублёв просто перестал играть

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва от австралийца Ника Кирьоса в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами (США).

«Во втором сете Рублёв просто перестал играть. Игрок не железный, иногда бывают отвратительные матчи. Кирьос в хорошей форме: делает клоунаду какую-то, но, когда опускаешься в бездну, надо подумать о серьёзном теннисе», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Он добавил, что Кирьос по своим силам может сравниться с первой двадцаткой, хотя занимает 102-е место в рейтинге ATP. По мнению Чеснокова, Рублёв сыграл слабо, он был не в своей тарелке.

Встреча продолжалась 51 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Кирьоса. В третьем круге он сыграет с итальянцем Фабио Фоньини, который одолел японца Таро Дэниэла.

Ранее Александрова проиграла Азаренко во втором круге турнира в Майами.