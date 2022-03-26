Агент: Ваноли и его помощники уже вернулись в Москву

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Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли, сообщил о возвращении итальянского наставника в столицу России.

«Ваноли и его помощники уже прилетели в Москву, всё хорошо. Настроение у них в порядке, тренерский штаб полностью готов к работе с командой», — цитирует агента Sport24.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» 2 апреля. Красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи о том, что Федун потерял 99% состояния.

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