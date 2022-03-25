В «Спартаке» отреагировали на слухи о том, что Федун потерял 99% состояния
- РИА Новости
«Мы не знакомы с деятельностью Владимира Афанасьева, который приводит цитаты других людей, сложно комментировать его вольный пересказ. Но если уж он взялся за это, пусть расскажет обо всём остальном, что говорилось на исполкоме, — как Леонидом Федуном, так и другими представителями. Там много интересного», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».
При этом Федун заявлял, что, несмотря на все трудности, продолжит финансирование «Спартака».
После 22 туров красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 27 очков.
Ранее член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев рассказал о финансовом положении Федуна. По словам чиновника, Федун сам во время заседания исполкома рассказал, сколько денег он потерял.