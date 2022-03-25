Афанасьев рассказал о финансовом положении владельца «Спартака» Федуна

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Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев рассказал о финансовой ситуации в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) и возможном исключении России из членства в ФИФА и УЕФА.
Афанасьев рассказал о финансовом положении владельца «Спартака» Федуна
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Федун говорил, что у него ситуация сложная. Сказал, что потерял 99 процентов состояния. Это его частные деньги, это бьёт по его карману. Но ЦСКА – тоже частный клуб. И он, и банк находятся под санкциями. Но Евгений Леннорович не унывает и даже не заикался об этом», — цитирует Афанасьева «РБ Спорт».

По его словам, на заседании исполнительного комитета надо думать о футболе в целом, а не решать клубные проблемы.

«Ситуация с исключением реальна, но на исполкоме это не обсуждалось. Это не вопрос РФС. Это вопрос ФИФА и УЕФА. Если они отлучили нас от международных турниров, то дальше может быть что угодно», — добавил Афанасьев.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от участия во всех международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что команда не имеет финансовых проблем и доиграет сезон в РПЛ.

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