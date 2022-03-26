Губанова: очень хочу научиться прыгать четверные

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала о желании исполнять элементы ультра-си — четверные прыжки.

«Планирую соревноваться в следующем олимпийском цикле. Очень хочу научиться прыгать четверные. Пробовала, но пока не очень. Также я хочу сделать тройной риттбергер и поработать над теми элементами, которыми владею», — заявила Губанова после проката на чемпионате мира 2022 года.

Напомним, что по итогам короткой и произвольной программы Губанова заняла шестое место на мировом первенстве (196,61 балла). Победу на чемпионате мира одержала японка Каори Сакамото (236,09 балла).

Из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU) российские фигуристы не смогли принять участие в чемпионате мира 2022 года в Монпелье (Франция).

Ранее сообщалось, что японская фигуристка Сакамото завоевала золото ЧМ-2022 в женском одиночном катании.