Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира в Майами из-за отказа соперницы
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Во втором круге 23-летняя российская спортсменка играла с Далмой Галфи из Венгрии. В первом сете Кудерметова вела со счётом 5:1, но затем соперница отказалась продолжать матч. Продолжительность встречи составила 37 минут.
В следующем раунде Кудерметова сыграет с американкой Шелби Роджерс, которая одолела представительницу Латвии Елену Остапенко.
Ранее сообщалось, что Вера Звонарёва пробилась в третий круг теннисного турнира в Майами.