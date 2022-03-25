Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира в Майами из-за отказа соперницы

Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

Во втором круге 23-летняя российская спортсменка играла с Далмой Галфи из Венгрии. В первом сете Кудерметова вела со счётом 5:1, но затем соперница отказалась продолжать матч. Продолжительность встречи составила 37 минут.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с американкой Шелби Роджерс, которая одолела представительницу Латвии Елену Остапенко.

Ранее сообщалось, что Вера Звонарёва пробилась в третий круг теннисного турнира в Майами.