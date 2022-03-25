Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира в Майами из-за отказа соперницы

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Россиянка Вероника Кудерметова вышла в третий раунд турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.
Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира в Майами из-за отказа соперницы
  • Gettyimages.ru
  • © Icon Sportswire

Во втором круге 23-летняя российская спортсменка играла с Далмой Галфи из Венгрии. В первом сете Кудерметова вела со счётом 5:1, но затем соперница отказалась продолжать матч. Продолжительность встречи составила 37 минут. 

В следующем раунде Кудерметова сыграет с американкой Шелби Роджерс, которая одолела представительницу Латвии Елену Остапенко. 

Ранее сообщалось, что Вера Звонарёва пробилась в третий круг теннисного турнира в Майами.

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