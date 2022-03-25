Звонарёва пробилась в третий круг теннисного турнира в Майами

Россиянка Вера Звонарёва оформила выход в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США).

Звонарёва в матче второго круга переиграла Тамару Зиданшек из Словении со счётом 6:3, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 30 минут.

37-летняя Звонарева в матче третьего круга сыграет американкой с Даниэль Роуз Коллинс.

Призовой фонд турнира составляет порядка $8,5 млн.

Ранее британец Энди Маррей поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).