Звонарёва пробилась в третий круг теннисного турнира в Майами
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Звонарёва в матче второго круга переиграла Тамару Зиданшек из Словении со счётом 6:3, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 30 минут.
37-летняя Звонарева в матче третьего круга сыграет американкой с Даниэль Роуз Коллинс.
Призовой фонд турнира составляет порядка $8,5 млн.
Ранее британец Энди Маррей поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами (США).