СЭ: ЦСКА отказал «Рубину» в трансфере Ахметова

Казанский футбольный клуб «Рубин» пытался в зимнее трансферное окно подписать контракт с полузащитником московского ЦСКА Ильзатом Ахметовым.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», армейцы отказали «Рубину» по инициативе тренерского штаба, хотя и согласились отдать казанцам в аренду другого хавбека — Константина Кучаева.

Контракт 24-летнего футболиста с ЦСКА истекает в июне. В сезоне-2021/22 в 19 матчах чемпионата России полузащитник забил один гол и сделал три результативные передачи.

Напомним, что Ахметов перешёл в ЦСКА из «Рубина» в 2018 году, а до этого на протяжении четырёх сезонов выступал за команду из столицы Татарстана.

Ранее в ЦСКА прокомментировали ситуацию с контрактом Ахметова.