Передача Кучерова не помогла «Тампе» обыграть «Бостон»

«Бостон Брюинз» на своём льду переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла в Бостоне, завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Брюса Кэссиди.

В составе «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк (30-я, 49-я и 56-я минуты). У «Тампы» шайбы забросили Брэндон Хагель (28) и Стивен Стэмкос (44).

Форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт голевую передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков.

«Тампа» (84 очка) занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Бостон» (85) идёт на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам среди российских хоккеистов.