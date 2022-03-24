Соколовская взяла вину на себя за неудачное выступление Кондратюка на ОИ-2022

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Тренер олимпийского чемпиона в командном турнире по фигурному катанию Марка Кондратюка Светлана Соколовская считает, что виновата в провальном выступлении своего подопечного в личных соревнованиях на Играх-2022 в Пекине.
Соколовская взяла вину на себя за неудачное выступление Кондратюка на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Milligan - PA Images

«Короткую откатал: всё, что мог на тот момент, он сделал. Это очень двояко, меня можно осуждать. Не хватило и опыта, и желания, и знаний. Это вина не Марка, это только моя вина», — цитирует Соколовскую Sport24.

По её словам, из-за нехватки опыта участия в Олимпийских играх были допущены ошибки, на которые в том числе повлиял и непростой график. Кроме того, специалист считает, что после победы в командных соревнованиях спортсмен был переполнен положительными эмоциями, но ему не хватило мотивации на личный турнир.

«Я отпустила ситуацию и дала право на эти эмоции своему спортсмену. Он готов идти дальше, он хочет кататься дальше, хочет ещё Олимпийских игр. Я привезла счастливого человека, и для меня это очень важно», — добавила Соколовская.

Напомним, что в составе сборной России Кондратюк выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине. В личных соревнованиях фигурист стал 15-м.

Ранее Соколовская рассказала, как Кондратюк пропал перед разминкой произвольной программы на ОИ-2022.

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