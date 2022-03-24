Соколовская рассказала, как Кондратюк пропал перед разминкой ПП на ОИ-2022
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«Ситуация перед выходом на шестиминутную разминку: минута до разминки, а его нет. Врач команды побежал, забрал его из раздевалки. Марк вышел, поприветствовал зрителей», — цитирует Соколовскую Sport24.
После приветствия фигуристу нужно было срочно покинуть лёд, хотя уже началась шестиминутная разминка. По словам тренера, он не успел завязать шнурки в раздевалке и надеть кофту.
«Он вышел, он счастливый, но уставший морально. В итоге он разминался минуты три, наверное. Непрофессионально для Олимпийских игр, вот убейте меня», — добавила Соколовская.
Напомним, что Кондратюк в составе сборной России выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине. В личных соревнованиях фигурист стал 15-м.
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