Соколовская рассказала, как Кондратюк пропал перед разминкой ПП на ОИ-2022

Светлана Соколовская, тренер олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка, рассказала о забавном инциденте, который произошёл с её подопечным перед разминкой произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Ситуация перед выходом на шестиминутную разминку: минута до разминки, а его нет. Врач команды побежал, забрал его из раздевалки. Марк вышел, поприветствовал зрителей», — цитирует Соколовскую Sport24.

После приветствия фигуристу нужно было срочно покинуть лёд, хотя уже началась шестиминутная разминка. По словам тренера, он не успел завязать шнурки в раздевалке и надеть кофту.

«Он вышел, он счастливый, но уставший морально. В итоге он разминался минуты три, наверное. Непрофессионально для Олимпийских игр, вот убейте меня», — добавила Соколовская.

Напомним, что Кондратюк в составе сборной России выиграл командный турнир на Олимпиаде в Пекине. В личных соревнованиях фигурист стал 15-м.

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