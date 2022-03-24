Непряева: Большунов — человек настроения, достаточно сложный у него характер

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о характере трёхкратного победителя Игр-2022 Александра Большунова.

«Достаточно сложный у него характер. Большунов — человек настроения. По нему сразу видно, когда к нему подходить, а когда нет. Когда у него хорошее настроение, он сам подойдёт к тебе», — заявила Непряева в эфире «Матч ТВ».

Она также добавила, что лыжник был максимально закрыт, когда получил травму. Она отметила, что для Большунова существуют только родители и его супруга в такие моменты.

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км. Также он выиграл серебро в разделке на 15 км и в командном спринте.

Ранее сообщалось, что немецкий бренд разорвал контракт с Большуновым.