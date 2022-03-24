Непряева: Большунов — человек настроения, достаточно сложный у него характер

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала о характере трёхкратного победителя Игр-2022 Александра Большунова.
Непряева: Большунов — человек настроения, достаточно сложный у него характер
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Достаточно сложный у него характер. Большунов — человек настроения. По нему сразу видно, когда к нему подходить, а когда нет. Когда у него хорошее настроение, он сам подойдёт к тебе», — заявила Непряева в эфире «Матч ТВ».

Она также добавила, что лыжник был максимально закрыт, когда получил травму. Она отметила, что для Большунова существуют только родители и его супруга в такие моменты.

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км. Также он выиграл серебро в разделке на 15 км и в командном спринте. 

Ранее сообщалось, что немецкий бренд разорвал контракт с Большуновым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить