Немецкий бренд разорвал контракт с Большуновым

Руководство немецкой компании Kinetixx, которая специализируется на производстве перчаток, приняло решение прекратить сотрудничество с трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым.

Контракты с Большуновым и Федерацией лыжного спорта России (ФЛСР) расторгнуты из-за ситуации на Украине, сообщает VG.

Напомним, французский производитель спортивной экипировки Rossignol также приостановил сотрудничество с российскими спортсменами, в частности с Большуновым. Компания объяснила свою позицию Большунову после того, как он опубликовал в соцсетях фотографию в форме СССР.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Rossignol прекратить сотрудничество с российскими спортсменами.