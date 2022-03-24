Винер-Усманова прокомментировала информацию о завершении карьеры Ашрам
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«Она давно уже завершила карьеру. Она выступила на Олимпиаде, выиграла так называемую золотую медаль и ушла. Для нас это не новость», — сказала Винер-Усманова изданию РИА Новости.
Напомним, Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив сопернице из Израиля 0,150 балла.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Ашрам завершила спортивную карьеру.