Винер-Усманова прокомментировала информацию о завершении карьеры Ашрам

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка 2020 года израильтянка Линой Ашрам завершила карьеру.

«Она давно уже завершила карьеру. Она выступила на Олимпиаде, выиграла так называемую золотую медаль и ушла. Для нас это не новость», — сказала Винер-Усманова изданию РИА Новости.

Напомним, Ашрам выиграла золото в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив сопернице из Израиля 0,150 балла.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Ашрам завершила спортивную карьеру.