Фёдор Емельяненко проводит тренировочные сборы в Кисловодске

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Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко проводит тренировочные сборы на городской базе «Юг Спорт».
Фёдор Емельяненко проводит тренировочные сборы в Кисловодске
  • Gettyimages.ru
  • © Masashi Hara

«Фёдор проводит тренировочные сборы со своей командой Fedor Team на базе «Юг Спорт» в Кисловодске», — цитирует Моисеева ТАСС.

Он уточнил, что 45-летний Емельяненко занимается общефизической подготовкой и проводит спаринги. Моисеев назвал Емельяненко лучшим бойцом за всю историю ММА.

«Рад, что спортсмены с мировым именем выбирают для тренировок именно наш город. В Кисловодске есть все условия для подготовки спортсменов», — добавил он.

Напомним, в своём последнем бою в январе 2019 года Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру из США.

Ранее сообщалось, что прощальный бой Фёдора Емельяненко должен был пройти на Красной площади.

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