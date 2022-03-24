Фёдор Емельяненко проводит тренировочные сборы в Кисловодске
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«Фёдор проводит тренировочные сборы со своей командой Fedor Team на базе «Юг Спорт» в Кисловодске», — цитирует Моисеева ТАСС.
Он уточнил, что 45-летний Емельяненко занимается общефизической подготовкой и проводит спаринги. Моисеев назвал Емельяненко лучшим бойцом за всю историю ММА.
«Рад, что спортсмены с мировым именем выбирают для тренировок именно наш город. В Кисловодске есть все условия для подготовки спортсменов», — добавил он.
Напомним, в своём последнем бою в январе 2019 года Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру из США.
Ранее сообщалось, что прощальный бой Фёдора Емельяненко должен был пройти на Красной площади.