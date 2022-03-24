Фёдор Емельяненко проводит тренировочные сборы в Кисловодске

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко проводит тренировочные сборы на городской базе «Юг Спорт».

«Фёдор проводит тренировочные сборы со своей командой Fedor Team на базе «Юг Спорт» в Кисловодске», — цитирует Моисеева ТАСС.

Он уточнил, что 45-летний Емельяненко занимается общефизической подготовкой и проводит спаринги. Моисеев назвал Емельяненко лучшим бойцом за всю историю ММА.

«Рад, что спортсмены с мировым именем выбирают для тренировок именно наш город. В Кисловодске есть все условия для подготовки спортсменов», — добавил он.

Напомним, в своём последнем бою в январе 2019 года Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде Райану Бейдеру из США.

Ранее сообщалось, что прощальный бой Фёдора Емельяненко должен был пройти на Красной площади.