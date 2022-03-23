Плющенко: после серебра в Ванкувере-2010 состояние было, как у Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко признался, что после серебра на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере чувствовал себя, как Александра Трусова на Играх 2022 года в Пекине.

«На ОИ-2010 в Ванкувере — да, это однозначно было состояние, как у Трусовой. Правда, реакция была прежде всего на систему судейства и низкую стоимость четверных. Я знал, что Мишин в любой ситуации будет за меня. А вот федерация фигурного катания тогда меня не поддержала и, увы, даже не подала протест: я был единственным, кто исполнил в короткой программе каскад 4—3, но при этом всего на 1,5 балла опередил Эвана Лайсачека», — заявил Плющенко в интервью RT.

Он также добавил, что в Солт-Лейк-Сити в 2002 году он проиграл Алексею Ягудину по делу, у него не было таких эмоций от серебра.

Ранее Плющенко рассказал, почему поставил на победу Щербаковой на ОИ-2022.