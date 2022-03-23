Рылов: меня добила реакция людей на то, что я сходил в «Лужники» на мероприятие

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов прокомментировал реакцию людей на его участие в концерте-митинге по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Я долго обдумывал это, потому что происходящее выглядит некрасиво и неприятно. Меня добила реакция людей на то, что я сходил в «Лужники» на мероприятие. Получается, если ты выбираешь что-то другое, люди отказываются принять это. Решение спонсора? Ну это удар, конечно. По финансам», — цитирует Рылова «Матч ТВ».

Он добавил, что есть вещи важнее материальных ценностей — его гражданская позиция. Он отметил, что страна будет продолжать его поддерживать в подготовке. По мнению пловца, федерация не имеет права отстранять его на пожизненно, хотя свой главный старт — Олимпиаду — он уже выиграл.

Рылов заявил, что не будет выступать на чемпионате мира в Будапеште в знак поддержки отстранённых россиян. Международная федерация плавания (FINA) допустила российских спортсменов, но в нейтральном статусе. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

Ранее сообщалось, что Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым из-за его участия в митинге в «Лужниках».