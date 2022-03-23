Захарян: неучастие в чемпионате Европы 2020 года — самый тяжёлый момент в моей карьере

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о самом тяжёлом моменте в своей карьере.
Захарян: неучастие в чемпионате Европы 2020 года — самый тяжёлый момент в моей карьере
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Пропуск чемпионата Европы, наверное, самый тяжёлый момент в моей карьере. Слава богу, никаких травм, никаких проблем у меня нет. Надеялся сыграть на Евро, готовился, но внезапно заболел ангиной. Так бывает, к сожалению», — сказал Захарян в интервью пресс-службе «Динамо».

В нынешнем сезоне Захарян забил пять мячей и отдал пять результативных передач. После 22-го круга Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» занимает вторую строчку с 43 очками, уступая только «Зениту» (48).

Ранее сообщалось, что Захарян был исключён из списка самых талантливых молодых футболистов мира.

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