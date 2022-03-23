La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» заинтересован в переходе Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мухамед Салах может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

«Ювентус» заинтересован в услугах 29-летнего египетского футболиста. Салах является одной из основных целей туринского клуба на замену Пауло Дибале, который покинет «Ювентус» в июне. Также сообщается, что итальянский клуб уже запросил информацию о возможном переходе Салаха этим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне нападающий «Ливерпуля» забил 20 голов и отдал десять результативных передач в 27 играх. Контракт египетского футболиста с английской командой рассчитан до 2023 года.

Ранее в «Ювентусе» подтвердили, что Дибала уйдёт из клуба по окончании сезона.