В «Ювентусе» подтвердили, что Дибала уйдёт из клуба по окончании сезона
«Ювентус» не продлил контракт с Пауло Дибалой. С переходом Влаховича изменились технический аспект, команда, проект. Часть этих изменений касается контракта Дибалы, который сегодня не был продлён», — приводит слова Арривабене журналист Альфредо Педулла на своём сайте.
По словам функционера, минувшая встреча была дружеской, а клубу было непросто предлагать контракт с понижением зарплаты футболисту, который провёл в команде семь лет. В итоге же было принято решение не продлевать соглашение.
Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 283 матча, забил 113 мячей и отдал 48 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Салернитану» и одержал четвёртую победу подряд в Серии А.