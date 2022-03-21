В «Ювентусе» подтвердили, что Дибала уйдёт из клуба по окончании сезона

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене подтвердил информацию о том, что аргентинский нападающий Пауло Дибала покинет туринский клуб.

«Ювентус» не продлил контракт с Пауло Дибалой. С переходом Влаховича изменились технический аспект, команда, проект. Часть этих изменений касается контракта Дибалы, который сегодня не был продлён», — приводит слова Арривабене журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

По словам функционера, минувшая встреча была дружеской, а клубу было непросто предлагать контракт с понижением зарплаты футболисту, который провёл в команде семь лет. В итоге же было принято решение не продлевать соглашение.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 283 матча, забил 113 мячей и отдал 48 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Салернитану» и одержал четвёртую победу подряд в Серии А.