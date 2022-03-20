«Ювентус» обыграл «Салернитану» и одержал четвёртую победу подряд в Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Салернитаной» в матче 30-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Массимилиано Аллегри.

На пятой минуте хозяев вывел вперёд Пауло Дибала, а на 29-й забил Душан Влахович.

Для бьянконери эта победа стала четвёртой подряд в чемпионате Италии. Таким образом, «Ювентус» набрал 59 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства. «Салернитана» с 16 очками находится на последней, 20-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Милан» одолел «Кальяри» и единолично возглавил турнирную таблицу Серии А.