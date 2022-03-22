The New York Times: УЕФА изменит финансовый фейр-плей и отменит потолок зарплат

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о будущих изменениях финансовой системы фейр-плей и об отмене потока зарплат.

По информации The New York Times, система по балансированию доходов между богатыми и бедными клубами, предложенная Александром Чеферином, не сможет быть реализована из-за трудового законодательства в Европе.

Отмечается, что, согласно новым правилам, лимиты расходов команд будут снижаться. Потолок зарплат ликвидируется. Систему фейр-плей переименуют в Правила финансовой устойчивости.

Напомним, что по правилу финансового фейр-плей клубы должны подтверждать свою безубыточность, то есть то, что они не тратят больше, чем зарабатывают.

Ранее УЕФА заявил, что собирается запретить показ предстоящих матчей сборных в России.

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