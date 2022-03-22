Чесноков: Медведев должен доказать, почему являлся первой ракеткой мира

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказался о шансах теннисиста Даниила Медведева снова стать первой ракеткой мира по итогам «Мастерса» в Майами.

«Медведев должен доказать, почему являлся первой ракеткой мира! Ведь между ним и Джоковичем буквально 100 с небольшим очков. Такая разница — практически ничто», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

По его словам, Медведев слабо сыграл на турнире в Индиан-Уэллсе, поэтому совершил массу ненужных ошибок.

«Если Медведев будет играть, как в Индиан-Уэллсе, то снова стать первой ракеткой мира не сможет», — добавил Чесноков.

Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг после турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, в котором Медведев опустился на второе место, уступив сербу Новаку Джоковичу.

Ранее россиянка Анастасия Гасанова не смогла квалифицироваться в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.