Чесноков: Медведев должен доказать, почему являлся первой ракеткой мира
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«Медведев должен доказать, почему являлся первой ракеткой мира! Ведь между ним и Джоковичем буквально 100 с небольшим очков. Такая разница — практически ничто», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
По его словам, Медведев слабо сыграл на турнире в Индиан-Уэллсе, поэтому совершил массу ненужных ошибок.
«Если Медведев будет играть, как в Индиан-Уэллсе, то снова стать первой ракеткой мира не сможет», — добавил Чесноков.
Напомним, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг после турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, в котором Медведев опустился на второе место, уступив сербу Новаку Джоковичу.
Ранее россиянка Анастасия Гасанова не смогла квалифицироваться в основную сетку турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.