Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранения россиян и белорусов
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«Печально читать комментарии спортсменов, поддерживающих подобные меры, спортсменов, кто жал руки, хлопал по плечу, поздравлял друг друга при попадании на пьедестал, обсуждал сложные моменты гонок, соревновался плечом к плечу, а сегодня только подпинывает в спину коллегу, чтобы вышвырнуть из борьбы», — написала Домрачева в социальных сетях.
Она добавила, что отстранение спортсменов не решит проблему. По мнению биатлонистки, такие методы только разжигают конфликт между атлетами. Она отметила, что спорт создан объединять людей, к чему она и призывает всех.
Напомним, что IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты весной выступали в Кубке СБР в Уфе.
Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал об агрессии российских фанатов из-за его слов.