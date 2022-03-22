Домрачева раскритиковала спортсменов, поддержавших отстранения россиян и белорусов

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева выступила с заявлением по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Печально читать комментарии спортсменов, поддерживающих подобные меры, спортсменов, кто жал руки, хлопал по плечу, поздравлял друг друга при попадании на пьедестал, обсуждал сложные моменты гонок, соревновался плечом к плечу, а сегодня только подпинывает в спину коллегу, чтобы вышвырнуть из борьбы», — написала Домрачева в социальных сетях.

Она добавила, что отстранение спортсменов не решит проблему. По мнению биатлонистки, такие методы только разжигают конфликт между атлетами. Она отметила, что спорт создан объединять людей, к чему она и призывает всех.

Напомним, что IBU отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Российские и белорусские биатлонисты весной выступали в Кубке СБР в Уфе.

Ранее норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал об агрессии российских фанатов из-за его слов.