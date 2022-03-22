Тарасов прибыл на тренировочный сбор, чтобы принять участие в челлендже

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Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасова прибыл на учебно-тренировочный сбор национальной команды по футболу.
Тарасов прибыл на тренировочный сбор, чтобы принять участие в челлендже
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Друзья, кто не узнал — это я, старый волк. Сегодня мы обыграем сборную России в челлендже. Со мной будет T-Killah, а с Бариновым будет Рифат», — заявил Тарасов пресс-службе сборной России.

Сбор национальной команды проходит с 21 по 27 марта в Москве.

Напомним, что 24 марта национальная команда должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, поскольку ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал РФС в удовлетворении ходатайства о переносе стыковых матчей сборных России и Польши за право сыграть на чемпионате мира — 2022.

Ранее Самедов заявил, что российским клубам стоит заявиться в азиатскую Лигу чемпионов.

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