Организаторы Гран-при «Формулы-1» Саудовской Аравии отреагировали на обстрел Джидды

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Организаторы Гран-при «Формулы-1» в Саудовской Аравии, который пройдёт на трассе в Джидде, выступили с заявлением по поводу ракетных обстрелов на территории страны.
Организаторы Гран-при «Формулы-1» Саудовской Аравии отреагировали на обстрел Джидды
  • Gettyimages.ru
  • © Hasan Bratic/picture alliance

«Этот инцидент не имеет никакого отношения к гоночному уикенду. Мы находимся в постоянном контакте с соответствующими органами, приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности всех посетителей, а также участвующего персонала, сотрудников и СМИ», — цитирует организаторов Гран-при издание GrandPX.

Напомним, что ранее Джидда подверглась ракетному обстрелу, а гонка на обновлённой трассе оказалась под угрозой срыва.

Гран-при пройдёт с 25 по 27 марта. Гонка начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Шарль Леклер стал победителем первого этапа в Бахрейне.

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