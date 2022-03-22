Ломаченко отказался от боя с Камбососом из-за ситуации на Украине

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко принял решение отказаться от поединка c Джорджем Камбососом из Австралии.

«Ломаченко отказался от боя из-за событий на Украине. Он не хочет покидать страну в ближайшее время», — цитирует ESPN промоутера Лу Дибелла.

Абсолютный чемпион мира Камбосос встретится с чемпионом мира по версии WBC в лёгком весе Дэвином Хэйни в Австралии 5 июня.

Камбосос провёл свой последний поединок в ноябре 2021 года с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей.

Ранее Ломаченко заявил, что готов поехать куда угодно ради титульного боя с Камбососом.