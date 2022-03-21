Тренер «Химок» Юран: расширение РПЛ необходимо для развития футбола в России

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Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов.
Тренер «Химок» Юран: расширение РПЛ необходимо для развития футбола в России
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я за то, чтобы расширить РПЛ до 18 команд. Это нужно сделать для развития футбола в России. В сборную пришёл Карпин — и кого ему вызывать? У нас население 150 млн, а мы не можем команду собрать», — цитирует Юрана Sport24.

По словам специалиста, расширение поможет заполнить паузы, связанные с еврокубками, в которых отечественные команды не могут выступать из-за отстранения в связи с ситуацией на Украине. 

«Сама ситуация подталкивает к расширению и мораторию, чтобы в РПЛ добавились первая и вторая команда ФНЛ без вылета. 18 команд нужны хотя бы на следующий сезон, раз такая ситуация», — добавил Юран.

По информации СМИ, на данный момент в РПЛ рассматривается возможность расширения элитного дивизиона с сезона-2022/23 с 16 до 18 команд и моратория на вылет в ФНЛ.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев поддержал расширение РПЛ до 18 клубов.

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