Ловчев поддержал расширение РПЛ до 18 клубов

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Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов.
Ловчев поддержал расширение РПЛ до 18 клубов
  • РИА Новости

«Я — за расширение РПЛ, футболисты должны играть и отрабатывать свои зарплаты. Ситуация, когда команды проводят по 30 матчей за сезон, — ненормальная», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

По словам бывшего футболиста, сезон-2021/22 получился скомканным из-за отъезда легионеров.

«С «болотом» в середине таблицы нужно бороться. Над этим надо думать нашим футбольным властям. И ещё надо работать с тренерами», — добавил Ловчев.

Напомним, что на данный момент в прессе ходят слухи, что рассматривается возможность расширения Российской премьер-лиги с сезона-2022/23 с 16 до 18 команд.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможно расширении РПЛ до 18 клубов.

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