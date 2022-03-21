В ПКР не исключают, что подадут иск в суд по месту регистрации МПК
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«Мы продолжаем консультации с юристами. Мы не исключаем, что подадим иск в суд по месту регистрации Международного паралимпийского комитета, чья штаб-квартира находится в Бонне. Мы хотим добиться возмещения моральных и имущественных потерь», — цитирует Рожкова ТАСС.
По словам чиновника, Международный паралимпийский комитет так и не прислал сформулированную до конца позицию.
«Было сказано, что на Играх они опасаются за безопасность, микроклимат, что и стало причиной нашего недопуска. С нашей стороны никаких нарушений допущено не было, но мы не стали устраивать демаршей и спокойно уехали — нам важно оставаться частью международного паралимпийского движения», — добавил Рожков.
Напомним, что МПК не допустил российских спортсменов к пекинским Играм-2022 в связи с ситуацией на Украине.
Ранее певица Валерия назвала дикостью отстранение российских паралимпийцев.