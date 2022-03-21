Певица Валерия назвала дикостью отстранение российских паралимпийцев

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Певица Валерия поделилась своим мнением по поводу отстранения российских паралимпийцев от участия в зимних Играх 2022 года в Пекине.
Певица Валерия назвала дикостью отстранение российских паралимпийцев
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Что они сделали плохого? Они не политики. Нам всегда казалось, что культура и спорт — это два инструмента, объединяющие общество, не имеющие никакой политической окраски. Почему спортсмены, которые четыре года готовились, оказались в неприятнейшей ситуации? Они уже были готовы выступать. Разве можно так поступать со спортсменами? Мы же не дикари. То, что произошло со спортсменами, — дикость невероятная. Это был священный долг — бросить всё и поддержать ребят», — сказала Валерия RT.

Ранее Валерия призналась, что была шокирована отстранением российских паралимпийцев.

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