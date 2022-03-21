Певица Валерия: я в шоке, что российских паралимпийцев лишили права выступать

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Певица Валерия объяснила, почему решила выразить поддержку российским спортсменам на зимних Играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске.
Певица Валерия: я в шоке, что российских паралимпийцев лишили права выступать
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Для нас, для любого человека — неважно, гражданина России или любого другого гражданина мира, — это человеческий долг — поддержать дух, поддержать силу, настроение этих выдающихся ребят, у которых есть сила духа, которые являются для нас примером для подражания. Я просто в шоке, что они лишили их права выступать. Где же гуманизм, где же человечность? То, что произошло со спортсменами на Олимпиаде, особенно с паралимпийцами, — это преступление против человечества. Эти люди и так уже лишены каких-то других благ, которыми пользуется здоровый человек», — сказала Валерия RT.

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении российских паралимпийцев.

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