Российскую легкоатлетку Лашманову лишат золотой медали ОИ-2012 из-за допинга

Российская легкоатлетка Елена Лашманова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU), решение основано на данных московской антидопинговой лаборатории.

Спортсменку обвиняют в применении запрещённого вещества или метода. При этом не уточняется, о каком именно препарате или методе идёт речь.

Отстранение атлетки будет отсчитываться с 9 марта 2021 года, однако также будут аннулированы её результаты с 18 февраля 2012-го по 3 января 2014 года. Таким образом, Лашманову лишат золотой медали в ходьбе на Олимпиаде 2012 года, а также победы на чемпионате мира 2013 года.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) выразили надежду, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) завершит расследование дела фигуристки Камилы Валиевой до 8 августа.