«Аталанта» переиграла «Болонью» в 30-м туре Серии А

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«Аталанта» одержала победу над «Болоньей» в матче 30-го тура итальянской футбольной Серии А.

Встреча прошла в Болонье и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в игре на 82-й минуте забил Мустафа Сиссе с передачи Марио Пашалича.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустил минувший матч.

«Аталанта» набрала 51 очко и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» (33) находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Тэмми Абрахама помог «Роме» разгромить «Лацио» в матче Серии А.

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