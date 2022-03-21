«Аталанта» переиграла «Болонью» в 30-м туре Серии А
Встреча прошла в Болонье и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в игре на 82-й минуте забил Мустафа Сиссе с передачи Марио Пашалича.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустил минувший матч.
«Аталанта» набрала 51 очко и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» (33) находится на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что дубль Тэмми Абрахама помог «Роме» разгромить «Лацио» в матче Серии А.