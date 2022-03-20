Дубль Абрахама помог «Роме» разгромить «Лацио» в матче Серии А

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«Рома» в римском дерби одолела «Лацио» в матче 30-го тура итальянской футбольной Серии А.
Дубль Абрахама помог «Роме» разгромить «Лацио» в матче Серии А
  • AP
  • © Andrew Medichini

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась в пользу подопечных Жозе Моуринью — 3:0.

В составе «волков» дубль оформил Тэмми Абрахам, который отличился на первой и 22-й минутах, а также на 40-й забил Лоренцо Пеллегрини.

«Рома» набрала 51 очко и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» (49) находится на шестой строчке. 

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обыграл «Салернитану» и одержал четвёртую победу подряд в Серии А.

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