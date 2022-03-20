Тренер «Сочи» Федотов: гол в раздевалку в матче с «Крыльями Советов» спутал нам все карты

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Сочи» Федотов: гол в раздевалку в матче с «Крыльями Советов» спутал нам все карты

«Гол в раздевалку немного спутал нам карты. Неприятный момент получился: недоиграли, неправильно расположились, пропустили», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

При этом он благодарен футболистам, что они продолжили полностью отдаваться игре после второго мяча соперника и сравняли счёт. По словам тренера, команда хотела вырвать три очка в концовке.

«Но сумасшедший по силе и красоте удар получился у Антона Зиньковского. Здесь мы были бессильны. Упрекнуть игроков не в чем. Мы до последнего пытались забрать сегодня очки», — добавил специалист.

«Крылья» на выезде обыграли «Сочи» со счётом 3:2 благодаря голу Зиньковского на первой компенсированной минуте. Самарцы набрали 32 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Сочинцы с 38 очками находятся на четвёртой строчке.

Ранее Федотов признался, что не понимает, почему игрок «Сочи» Сергей Терехов был удалён в матче с «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить