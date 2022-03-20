Тренер «Сочи» Федотов: гол в раздевалку в матче с «Крыльями Советов» спутал нам все карты

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Гол в раздевалку немного спутал нам карты. Неприятный момент получился: недоиграли, неправильно расположились, пропустили», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

При этом он благодарен футболистам, что они продолжили полностью отдаваться игре после второго мяча соперника и сравняли счёт. По словам тренера, команда хотела вырвать три очка в концовке.

«Но сумасшедший по силе и красоте удар получился у Антона Зиньковского. Здесь мы были бессильны. Упрекнуть игроков не в чем. Мы до последнего пытались забрать сегодня очки», — добавил специалист.

«Крылья» на выезде обыграли «Сочи» со счётом 3:2 благодаря голу Зиньковского на первой компенсированной минуте. Самарцы набрали 32 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Сочинцы с 38 очками находятся на четвёртой строчке.

Ранее Федотов признался, что не понимает, почему игрок «Сочи» Сергей Терехов был удалён в матче с «Крыльями Советов».