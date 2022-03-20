Федотов не понимает, почему игрок «Сочи» Терехов был удалён в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о красной карточке защитника команды Сергея Терехова в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (2:3).

«Вопрос: за что удаление? Наш игрок первый выпрыгнул вверх, футболист «Крыльев» подлез под него, и мы получили удаление на ровном месте — вторую жёлтую карточку. Странное судейское решение», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Терехов получил вторую жёлтую карточку на 63-й минуте игры после фола на Денисе Якубе. Таким образом, «Сочи» провели большую часть второго тайма в меньшинстве.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» на 91-й минуте вырвали победу над «Сочи» в матче РПЛ. Самарцы набрали 32 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Сочинцы с 38 очками находятся на четвёртой строчке.