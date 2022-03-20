Футболист «Ахмата» Семёнов сообщил, что его оштрафовали после матча с «Локомотивом»

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Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, что его оштрафовали после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
Футболист «Ахмата» Семёнов сообщил, что его оштрафовали после матча с «Локомотивом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Да, это правда. Человек оштрафовал меня на 500 тыс. из-за того, что из-под меня забили гол. Никакой словесной перепалки не было, человек сказал, что я оштрафован на 500 тыс. просто за гол. Я буду продолжать дальше работать. Человек так себя обозначил, и всё», — цитирует Семёнова «Спорт-Экспресс».

По его словам, его якобы оштрафовали за невыполнение требований во время игры. При этом он отметил, что многие в команде могут быть не согласны с подобными решениями, однако с этим невозможно ничего сделать.

«У нас один человек, который диктует свои правила, он босс... Капитанской повязки я тоже лишился. Неважно уже, кто им будет», — добавил игрок.

Недавно появилась информация, что после поражения от «Локомотива» со счётом 2:3 у Семёнова произошёл конфликт с главным тренером «Ахмата» Андреем Талалаевым.

Ранее Дмитрий Булыкин выразил мнение, что победа над «Ахматом» придаст уверенности «Локомотиву».

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