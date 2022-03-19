Булыкин считает, что победа над «Ахматом» придаст уверенности «Локомотиву»

Бывший нападающий сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу команды над грозненским «Ахматом» (3:2) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В Грозном всегда очень тяжело. Эта победа придаст уверенности «Локомотиву». Видно, что у команды есть проблемы с тренером, иностранцами», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он выразил надежду, что в нынешних обстоятельствах красно-зелёные станут больше обращать внимание на своих воспитанников.

«В следующих играх тоже должен быть хороший настрой!» — добавил эксперт.

Железнодорожники набрали 34 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Ахмат» (31) опустился на седьмую строчку.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» переиграл «Ахмат» в матче с пятью голами в 22-м туре РПЛ.